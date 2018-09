Obama: begrotingsdeal is pas eerste stap

De begrotingsdeal die door het Huis van Afgevaardigden dinsdag werd goedgekeurd, is pas de eerste stap om de economie van de Verenigde Staten sterker te maken. Dat zei president Barack Obama direct na de stemronde in het Huis. „Ik wil iedereen in het Huis en de Senaat bedanken. We hebben voorkomen dat de VS in een recessie terecht kunnen komen.”