Bijna 1200 auto's in brand in Frankrijk

In Frankrijk zijn oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen 1193 auto's en motoren in vlammen opgegaan. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, heeft dit bekendgemaakt. Hij zei niet om hoeveel brandstichtingen het precies gaat, maar wel dat in 344 gevallen de auto of motor in brand vloog omdat er in de nabijheid brand was.