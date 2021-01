Hoofdofficier Rotterdam waarschuwt relschoppers: ’Gaan inzetten op forse straffen’

„Op dit moment zijn er twaalf verdachten heengezonden, zij waren opgepakt voor het overtreden van de avondklok en het niet voldoen aan een bevel vordering”, aldus de politie. De andere zitten momenteel nog vast. „Personen die zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging blijven vastzitten. Het is ook goed mogelijk dat uit beelden blijkt dat sommigen heengezonden personen toch weer als verdachte worden aangemerkt. Zij worden dan opnieuw aangehouden”, zo stelt de politie.

Oproep aan ouders

De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar stelt dat het opvalt dat het vooral om jongeren gaat. Net als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb doet hij een beroep op de ouders. „Hou ze binnen als de avondklok van kracht is! Jongeren die zich laten meeslepen en worden opgepakt krijgen een strafblad en kunnen daar in de toekomst grote problemen door krijgen.”

Volgens Hillenaar kunnen de relschoppers forse straffen voor geweld tegen hulpverleners verwachten. „Dat geldt ook voor het vernielen of plunderen van andermans eigendommen. Maar zeker ook het oproepen tot geweld op bijvoorbeeld social media is een strafbaar feit. Daarom zullen we gaan inzetten op forse straffen voor de verantwoordelijken van deze geweldsgolf. Per verdachte wordt, afhankelijk van zijn of haar rol, gekeken wat een passende afdoening is. Dat kan uiteenlopen van gebiedsverboden tot celstraffen. De straffen voor geweld tegen hulpverleners zijn verhoogd. Dit betekent dat als iemand stenen of vuurwerk naar de politie gooit je er niet met een taakstraf vanaf komt”, waarschuwt de hoofdofficier.

Speciaal telefoonnummer

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporingen gezet op de ongeregeldheden waarbij onder meer politie werd bekogeld met stenen en vuurwerk en winkels werden geplunderd. De politie heeft een speciaal telefoonnummer gelanceerd. Mensen kunnen op het nummer 06 18388445 via WhatApp beelden van de rellen delen. De komende tijd gaan de rechercheurs de video’s beeld voor beeld uitkijken om de relschoppers op te sporen. Eerst zullen deze beelden intern worden verspreid en mogelijk later via de opsporingskanalen. „Ben je bij de ongeregeldheden betrokken geweest dan kun je je natuurlijk altijd direct zelf nog melden”, aldus de politie.

Ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb sprak dinsdagmiddag met ingehouden woede in een videoboodschap de daders en hun ouders hard toe. „Heb je een goed gevoel dat je je stad naar de vernieling hebt geholpen?” Ook werden de ondernemers door hem een hart onder de riem gestoken en zei Aboutaleb dat de gemeente ze gaat helpen. Ook bedankte hij onder meer de agenten die maandagavond ingezet moesten worden.