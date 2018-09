New Yorkers schietend nieuwe jaar in

In de eerste uren van 2013 zijn in New York zeven mensen gewond geraakt door het afvuren van vuurwapens. De politie in de stad meldde dat daarbij niemand is gedood. The New York Post kopte dat het jaar met een knal is begonnen en dat tussen circa 02.00 uur en 07.00 uur schietpartijen waren in de stadsdelen Bronx, Brooklyn, Queens en Staten Island. Drie van de zeven mensen die met kogelwonden in ziekenhuizen zijn opgenomen werden in Bronx onder vuur genomen.