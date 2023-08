’Dertien Nederlanders gewond op bruiloft in Cambodja door dronken automobilist’

Dat melden Cambodjaanse media. Op beelden is te zien dat een man in een grijze pick-up truck het gebouw in rijdt waar het feest, in de provincie iSiem Reap, wordt gehouden. De gevel van het pand stort daarbij in. Binnen is geschreeuw te horen van de gasten die aanwezig zijn.

Ook de bruid uit Nederland, in een witte jurk te zien, zou onder de gewonden zijn. Op beelden, ter plaatse gemaakt door een van de aanwezigen, is te zien dat ze frontaal wordt geraakt door de auto. Het drama vond zondag plaats in het dorp Chroy Neang Nguon, in het district Srey Snom dat deel uitmaakt van de provincie Siem Reap.

De dronken automobilist, die zelf ook te gast op het huwelijksfeest zou zijn geweest, zou de controle over zijn voertuig zijn verloren. Hij zou volgens sommige media 51 jaar zijn, andere media hebben het over 41.

De slachtoffers uit ons land zijn tussen de 10 en 46 jaar. Er vielen veertien slachtoffers, van wie er dertien de Nederlandse nationaliteit hebben. Een persoon heeft zowel de Nederlandse als Cambodjaanse nationaliteit.

Op beelden is te zien dat sommige bruiloftsgasten de automobilist - die leraar zou zijn in het dagelijks leven - uit zijn auto halen en hem overhandigen aan gealarmeerde agenten. De gewonden werden snel naar het ziekenhuis gebracht.