Bij een massaal gedrang rond een vuurwerkshow in Abidjan, de economische hoofdstad van het West-Afrikaanse Ivoorkust, zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 60 doden en tientallen gewonden gevallen. Dit heeft de brandweer in de stad van meer dan 4 miljoen inwoners meegedeeld. Een van de hulpverlenende instanties schatte dat er zeker 200 gewonden waren.