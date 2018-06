Amsterdam: minder aanhoudingen oud en nieuw

Een woordvoerster van de gemeente liet dinsdagochtend weten dat de brandweer er 270 keer op uit ging, tegenover 298 keer vorig jaar. Het aantal aanhoudingen lag op 107. Vorig jaar waren dat er nog 180.

De brandweer telde deze jaarwisseling 118 containerbranden. Vorig jaar gingen 142 containers in Amsterdam in vlammen op.

De ambulance moest wel net zo vaak op pad als vorig jaar: 190 keer. Daarvan was het 40 keer voor vuurwerkslachtoffers. „Opvallend is dat de overige ambulanceritten vooral werden gereden voor mensen die te veel hadden gedronken. Er was weinig drugs in het spel. Minder dan tijdens een regulier weekend”, vertelt de woordvoerster.

Het relatief rustige oud en nieuw kwam vooral door het slechte weer.