Ierland voorzitter Europese Unie

Ierland, dat in 1973 toetrad tot de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (EEG), volgt Cyprus op, dat in de tweede helft van het nu afgelopen jaar het voorzitterschap vervulde. Het land herstelt van een economische en financiële crisis. Banken dreigden failliet te gaan en de bouwnijverheid stortte in. In 2010 kreeg het land noodleningen van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds ter waarde van 85 miljoen euro.

Inmiddels is het land voorzichtig op de financiële markten teruggekeerd en bouwt het een financiële buffer op die groot genoeg moet zijn om het een jaar zonder leningen te kunnen stellen. In 2014 hoopt de regering financieel weer op eigen benen te staan.