Politie zoekt man die slechtziende vrouw (93) beroofde

De vrouw liep met haar tas om haar arm achter haar rollator over de Ringbaan-West in de richting van winkelcentrum om medicijnen te halen. Midden op de brug rukte de man de tas van haar arm, waarna de vrouw ten val kwam.

Het slachtoffer was zeer aangeslagen en hield een pijnlijke schouder over aan het incident.

Getuigen gezocht

De dader, een blanke man tussen de 25 en 30 jaar oud, is nog spoorloos. De politie is op zoek naar getuigen.

Weet u meer, of heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie door te bellen naar 0900-8844. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006.