Harbers tegen Schiphol en maatschappijen: neem onzekerheid weg

De Telegraaf meldde donderdag dat mogelijk honderdduizenden reizigers niet meer kunnen vliegen of dat hun reizen worden omgeboekt deze zomer. Dat komt door de langlopende personeelstekorten. Hoe de maatregelen er precies uit gaan zien, maakt de luchthaven later bekend. Donderdagavond is er een persconferentie op Schiphol.

Volgens Harbers wordt er hard gewerkt om de personeelsproblemen op te lossen. „Maar niemand kan toveren.” Ook op andere luchthavens „knelt het” en het is nog niet zo makkelijk om werknemers te vinden.

Reisbranchevereniging ANVR heeft Schiphol al voor de rechter gesleept, om de schade door de chaos op de luchthaven te verhalen. Harbers wilde daar inhoudelijk niet op reageren. Wel is het ieders goed recht om in Nederland naar de rechter te stappen, aldus de minister.