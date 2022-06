Minister Harbers: schrappen vluchten op Schiphol ’heel naar’ maar noodzakelijk

„Schiphol is van meet af aan duidelijk geweest: als andere maatregelen niet helpen, moet je hiertoe overgaan”, zegt Harbers. Hij spreekt van een „vreselijk afweging, wetende hoeveel het betekent voor mensen” die graag met het vliegtuig op vakantie willen, en nu in de onduidelijkheid zitten. Maar het alternatief was volgens hem een enorm drukke zomer, met lange rijen én risico’s voor de openbare orde.

Het kabinet zelf heeft ook gekeken hoe het Schiphol te hulp kan schieten. Zo is gevraagd of het leger of de beveiligingsdienst van de Rijksoverheid zelf kon bijspringen. Maar „ook daar liggen de mensen niet voor het oprapen.”

De bewindsman gaat de crisis op de luchthaven na de zomermaanden „nog eens goed evalueren met Schiphol”, maar hij zegt dat de animo om weer te vliegen na de coronacrisis „zelfs de meest ambitieuze verwachtingen nog overtreft.” Bovendien, benadrukt Harbers, zijn de problemen op vliegvelden in heel Europa zichtbaar, en niet alleen op Schiphol. „Overal piept en kraakt het.”