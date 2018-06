Acteur Hillerman (Higgins) uit Magnum P.I. overleden

Hillerman werd voor zijn rol in Magnum P.I. vijf keer genomineerd voor een Golden Globe en vier keer voor een Emmy. Beide prijzen won hij een keer. Hillerman was al jaren een succesvol toneelacteur, toen hij de overstap maakte naar film en tv. Hij speelde ook in televisieseries als The Love Boat, Murder She Wrote, Kojak en in speelfilms als The Last Picture Show, What's Up, Doc? en Blazing Saddles.

Toch werd Hillerman vooral bekend als Higgins met zijn keurige Britse accent, terwijl hij een geboren Texaan was. De sidekick van Magnum P.I. vertolker Tom Selleck stopte in 1999 met acteren.