Rel rond EU-vlag in Tweede Kamer: ’In de fik ermee!’

Dinsdagmiddag stapte Sjoerdsma met een opgevouwen EU-vlag naar voren in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer. „Het is vandaag Europadag, en dus wilden de heer Dassen en ik u een klein geschenkje geven”, zei Sjoerdsma tegen Kamervoorzitter Bergkamp. „Omdat buiten de Europese grenzen deze vlag symbool staat voor democratie, vrijheid en hoop”, aldus de D66’er.

Consternatie

Daar was Bergkamp (D66) niet van gediend. „Oh, oh, oh, oh”, zei ze, toen ze aanschouwde hoe Sjoerdsma de EU-vlag uitvouwde en die samen met Volt-voorman Dassen omhoog hield. De Kamervoorzitter stuurde een bode naar Sjoerdsma om de vlag in te nemen. „Ik zal hem als cadeau aannemen en dan gaan we weer verder”, sprak Bergkamp. „U weet dat er een Kamermeerderheid nodig is voor een vlag in deze zaal”, voegde ze er streng aan toe.

Het vlagvertoon van D66 en Volt leidde tot consternatie. „In de fik met die vlag”, riep Wilders uit. PVV’er Bosma vroeg herhaaldelijk om een ’aansteker’ om de EU-vlag in de hens te steken.

Geen meerderheid

D66 heeft eerder geprobeerd om – naast de nationale driekleur – een EU-vlag in de vergaderzaal van het parlement te plaatsen. Maar daar is geen meerderheid voor. Regeringspartij VVD is fel tegen: „We zijn toch niet de Verenigde Staten van Europa?”, zei VVD-Kamerlid Van Wijngaarden eind vorig jaar.

Opmerkelijk is dat in de Eerste Kamer wél de EU-vlag prominent wappert in de plenaire zaal. Daar had VVD-fractievoorzitter Jorritsma vorig najaar geen bezwaar tegen de plaatsing van de Europese vlag, waardoor er een meerderheid vóór was.