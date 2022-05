Twee Enschedeërs aangehouden wegens plofkraken in Duitsland

De Nederlandse en Duitse politie werkten samen in dit onderzoek naar de plofkraakbende. De twee verdachten huurden volgens de politie dure en snelle auto’s om die daarna te gebruiken bij zeker zeventien plofkraken in Duitsland, waaronder Dortmund, Itterbeck en Trier. Bij de plofkraken werd ongeveer 1 miljoen euro buitgemaakt en is voor 2 miljoen euro aan schade veroorzaakt.

Bij de aanhouding zijn meerdere telefoons, gegevensdragers en andere documenten in beslag genomen. De twee Enschedeërs worden volgens de Duitse politie donderdag in Nederland voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of de twee aan Duitsland worden overgeleverd.