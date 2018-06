Nieuwe financieel topman voor Randstad

De 53-jarige Schirmer is afkomstig van de Europese tak van Unilever, waar hij ook al verantwoordelijk is voor de financiën. De Duitser heeft een lange loopbaan in de levensmiddelen achter de rug: in 1990 begon hij bij Unilever als trainee.

Onder Van de Kraats, die in 2001 als cfo bij Randstad werd binnengehaald, groeide de Diemense uitzender van €5 miljard naar €21 miljard per jaar. De financieel topman hield zich ondertussen ook nog bezig met het onderhouden en aanpassen van de code voor goed bestuur, in de zogeheten commissie-Van Manen.

Nadat Van de Kraats in maart gestopt is als financieel directeur, zal hij zich in de rest van 2018 nog bezighouden met operationele taken. In 2019 blijft hij aan Randstad verbonden als adviseur van de raad van commissarissen.