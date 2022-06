Israël voert de druk op Iran in de regio verder op

Buitenland

’Afschuwelijke’ aanslag met mitrailleurs op Nigeriaanse kerk: 22 doden, 19 gewonden

Bij het bloedbad zondag in een kerk in Nigeria zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker 22 doden en 19 gewonden gevallen. In het godshuis in Owo, in de zuidwestelijke staat Ondo, openden gewapende mannen twee dagen geleden met Pinksteren het vuur op katholieke gelovigen en gooiden explosieven...