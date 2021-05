Nederlander zet Luxemburg op stelten met machinegeweer

Toen de agenten ter plaatse kwamen, legde de Nederlander uit dat het om een opgegraven geweer gaat. De metaaldetector ging die middag piepen.

De man blijkt een machinepistool uit de Tweede Wereldoorlog gevonden te hebben. Het Luxemburgse plaatsje ligt in het noorden van het land, vlak bij Bastenaken, waar de slag om de Ardennen plaatsvond in december ’44 en januari ’45. De Amerikanen hadden onder aanvoering van generaal Omar Bradley een tijd hun hoofdkwartier in Luxemburg gestationeerd.

In Nothum worden regelmatig bommen en ander gevaarlijk materiaal gevonden. Dat moet vervolgens onschadelijk worden gemaakt door het leger. Sinds 1966 is het verboden om oorlogsmateriaal op te graven. De Nederlander heeft een boete gekregen.

