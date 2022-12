Kabinet ’betreurt’ dat Indië-veteraan is weggezet als oorlogsmisdadiger

Rutte reageert, met een aantal betrokken ministers, op de commotie die het grootschalige onderzoek naar de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1959) teweeg bracht. Begin dit jaar concludeerden onder anderen NIOD-wetenschappers dat Nederlandse militairen zich in Nederlands-Indië schuldig maakten aan ’structureel en extreem geweld’.

In een Kamerbrief schrijven Rutte en de ministers woensdag dat het kabinet ’er alles aan doet’ om ’waardering voor de offers en inzet van individuele veteranen te onderstrepen’. Zo bood de premier in februari óók excuses aan voor de veteranen en hun naasten. Volgens het kabinet lag ’de hoofd- en eindverantwoordelijkheid voor het Nederlandse optreden bij de toenmalige gezagsdragers’.

’Eenzijdigheid’

Eerder dit jaar klaagden betrokkenen over de ’eenzijdigheid’ en ’politieke kleuring’ van de Indië-studie. „De indruk is ten onrechte gewekt dat iedereen die daar heeft rondgelopen een soort oorlogsmisdadiger is”, zei Hans van Griensven, voorzitter van het Veteranen Platform. Volgens hem hebben zo’n 5000 tot 10.000 militairen zich schuldig gemaakt aan zinloos geweld: een fractie van het totale aantal van 220.000 soldaten dat naar Nederlands-Indië is gestuurd.

Paul Hoefsloot van het Nederlands Veteraneninstituut zei in mei dat de onderzoekers een ’onevenwichtig beeld’ hadden neergezet. Zo zou er te weinig aandacht zijn voor het geweld aan Indonesische zijde. Hoefsloot was niet te spreken over de reactie van premier Rutte in februari op het onderzoek. „Die reactie heeft extreem veel pijn gedaan. Ik denk dat de minister-president iets te repareren heeft richting de veteranen.”

Rutte meldt nu dat de bevindingen van het onderzoek ’voor een deel van de veteranen een pijnlijke conclusie blijven, waarin zij zichzelf en hun kameraden niet herkennen’. „Het kabinet is zich ervan bewust dat het dit gevoel niet volledig kan wegnemen.” Volgens de premier kunnen alle militairen die ook nu nog worden uitgezonden ’rekenen op steun van het kabinet en de volksvertegenwoordiging’.