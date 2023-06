Premium Het beste van De Telegraaf

Dit zijn de vermisten op Titanic-duikboot

Door Onze redactie buitenland

De duikboot die zondag de oceaan in dook op zoek naar het wrak van de Titanic in de Atlantische Oceaan, is nog steeds vermist. Amper twee uur nadat het vaartuig te water ging, werd het contact met de bovenwereld verloren. Drie van de vijf opvarenden zijn ondertussen bekend. Over de twee anderen bestaat een sterk vermoeden. Dit zijn ze.