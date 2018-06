Adviesraad: deel NAVO-gebied slecht beschermd

Daarvoor waarschuwt een instantie die onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie adviseert, de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Volgens de AIV is het westers bondgenootschap onvoldoende toegerust voor zijn kerntaak: het voorkomen van agressie tegen de leden door geloofwaardige afschrikking en gemeenschappelijke verdediging.

De AIV vindt ook de voorbereiding van de NAVO-landen op de mogelijkheid van cyberaanvallen (via internet) ontoereikend. De NAVO zou verder nog geen passend antwoord hebben op de problemen en spanningen in het noorden van Afrika en het Midden-Oosten. De AIV wijst verder op interne verdeeldheid op een toenemend aantal terreinen, zoals met NAVO-lid Turkije.

,,Het is twijfelachtig geworden of de NAVO slagvaardig en eensgezind zal optreden als het erop aan komt. Onduidelijkheid over het politieke leiderschap van de Verenigde Staten onder president Trump gaat gepaard met zorgen over de eenheid van het bondgenootschap als waardengemeenschap´´, aldus de AIV.