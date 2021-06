Moeder van veroordeelde Derek Chauvin: ’Mijn zoon is een goede man’

Voormalig politieman Derek Chauvin hoort hoe de rechtbank hem tot 22,5 jaar cel veroordeeld. Ⓒ foto REUTERS

Minneapolis - Derek Chauvin is door de rechter veroordeeld tot 22,5 jaar celstraf. Dat is minder dan de dertig jaar die de aanklager had gevraagd. De verdediging van de voormalig agent had gevraagd om een voorwaardelijke straf. Chauvin reageerde onbewogen op de uitspraak. Waarschijnlijk zal hij 15 jaar van die straf uit moeten zitten.