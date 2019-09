Viervoeters politie gaan ’los’ op kampioenschap

Een getrainde hond wacht geduldig op een seintje om ’los’ te mogen gaan. Ⓒ Foto Rias Immink

EINDHOVEN - Met een enorme sprong en beet in de linkerarm maakt Mechelse herder Jelle een einde aan de vluchtpoging van een verdachte. Weliswaar verzet deze zich nog even, maar alle moeite is tevergeefs. „Mooi gedaan”, roept de speaker om, waarna applaus volgt.