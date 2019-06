’IND stuurde criminelen niet weg’

Uiteindelijk bleef het gros van de criminele vreemdelingen in Nederland. Dat blijkt uit verslagen van geheime crisisbijeenkomsten van het team Intrekkingen met de directie van de IND en andere interne documenten. Het intrekken van een verblijfsvergunning kost veel tijd omdat de bewijslast bij de IND ligt en taaie procedures met advocaten volgen.

„We moesten in het verleden veel niet-intrekkingen opvoeren en afsluiten enkel vanwege het geld”, staat in een verslag van zo’n crisisbijeenkomst in 2018. Binnen het team is daarnaast sprake van een slechte sfeer en van wantrouwen in elkaars werk en integriteit.

De interne verslagen schetsen een beeld dat haaks staat op de conclusies van de commissie-De Leeuw. Die onderzocht recent meldingen van een klokkenluider bij de IND, onder andere over problemen bij het team Intrekkingen.