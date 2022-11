Trump verschijnt niet voor onderzoekscommissie Capitoolbestorming

WASHINGTON - De Amerikaanse oud-president Donald Trump is maandag niet verschenen voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool in 2021 onderzoekt. „De waarheid is dat Donald Trump, net als een aantal van zijn naaste bondgenoten, zich verbergt voor het onderzoek van de commissie en weigert te doen wat meer dan duizend getuigen hebben gedaan”, staat in een verklaring van de commissie.