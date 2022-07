Kinderlokker (49) liet meisje (13) naar zijn huis komen: ’Ik had haar netjes teruggebracht’

Premium Columns

Euthanasievraag na jarenlang seksueel misbruik

Het bijstaan van slachtoffers van misdrijven behoort niet tot de standaard competenties van een misdaadjournalist. Toch krijgt iedere verslaggever die regelmatig over criminaliteit schrijft vroeg of laat persoonlijk contact met slachtoffers of nabestaanden. De ene journalist gaat daarin verder dan d...