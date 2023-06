Seks met overleden personen wordt strafbaar

Het huidige recht biedt onvoldoende bescherming tegen ’strafwaardige lijkschendende gedragingen’, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid in een toelichting. „Het gaat daarbij met name om een zelfstandige strafbaarstelling van de fysieke aantasting van een lijk, necrofilie en het maken van afbeeldingen van seksuele aard van een overleden lichaam.”

„Ik vind dat we een duidelijk signaal moeten afgeven dat seksuele gedragingen en ook andere zeer ingrijpende vormen van (fysieke) lijkschennis niet geaccepteerd zijn in onze samenleving”, zegt minister Yesilgöz. „Het leed dat nabestaanden hiermee kan worden aangedaan is groot.”

Vier jaar cel voor necrofilie

In januari heeft de Tweede Kamer al aangedrongen op de strafbaarstelling. Lijkschennis kan al worden vervolgd, maar de minister vindt dat de huidige mogelijkheden niet passend zijn bij het leed dat wordt aangedaan en het respect dat het overleden lichaam verdient.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onderzoek gedaan en kwam ook tot de conclusie dat er te weinig mogelijkheden zijn. Nu kan vervolging alleen door middel van artikel 350 van het wetboek van strafrecht. In artikel 350 staat beschreven dat het vernielen, beschadigen en onbruikbaar maken van een goed dat aan een ander toebehoort, strafbaar is gesteld.

Maar nu komt er dus een afzonderlijke strafbaarstelling. Onderzoekers adviseren voor necrofilie een maximale celstraf van vier jaar en voor fysieke lijkschennis zes jaar. Maar dat wordt nog uitgewerkt in het wetsvoorstel.