Berging van oorlogswrak in Markermeer van start

Defensie denkt dat het karwei vier tot vijf weken gaat duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens het werk zal pas blijken of het sinds de oorlog vermiste toestel echt is gevonden, bijvoorbeeld doordat een motoronderdeel met daarop een serienummer wordt aangetroffen, aldus een woordvoerster van de gemeente. De BK716 verdween tijdens de terugreis van een missie boven Duitsland.

Omdat er mogelijk nog munitie aan boord van het verongelukte toestel is, wordt de waterbodem rondom de bommenwerper eerst met een gps-gestuurde graafmachine afgegraven. Dat geeft de bergers voldoende ruimte om veilig te kunnen werken, aldus Defensie.

Almere laat een kinderboek en een documentaire maken over de berging. De Britse kunstenares Laura O'Neill maakt een kunstwerk van een deel van de resten van het toestel. Dat wordt volgend jaar onthuld in het Bos der Onverzettelijken in Almere. Het bos is een nationaal verzetsmonument voor alle Nederlanders die in de oorlogsjaren door de Duitse bezetter zijn gefusilleerd.