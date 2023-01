Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik kreeg een zure smaak in mijn mond door het nieuws’ Plazibat belooft razernij en geweld, maar moet door blessure Verhoeven nog even wachten

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Ondanks het eerdere moddergooien was de sfeer op de persconferentie gemoedelijk. Ⓒ Glory

UTRECHT - Antonio Plazibat daagde Rico Verhoeven de afgelopen maanden continu uit. Of het nou na een van zijn partijen was (,,Rico, ik ga je vermoorden!”) of op sociale media, de Kroaat moest altijd wel wat kwijt over de kampioen. Vooral omdat die hem voor zijn gevoel ontliep. Donderdag tijdens het persmoment in Utrecht waarop werd aangekondigd dat Glory de twee zwaargewichten tegenover zet, troffen de twee elkaar voor het eerst. Door de last minute-blessure van Verhoeven was de sfeer plots onverwacht gemoedelijk. ,,Ik kreeg een zure smaak in mijn mond door het nieuws”, aldus Plazibat.