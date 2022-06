Kabinet bespreekt mogelijke maatregelen koopkrachtverlies pas in augustus

In Duitsland zijn deze week verlagingen van de accijns ingegaan en ook in België gaan in het kabinet stemmen op om de accijns verder te verlagen. In beide buurlanden zijn de brandstofprijzen fors lager dan in Nederland.

Vicepremier Schouten wil na afloop van de wekelijkse persconferentie ’nog niet vooruitlopen’ op eventuele extra verlagingen. „We kijken in augustus opnieuw naar de koopkracht”, aldus Schouten. Volgens Schouten, die ook armoedeminister is, zijn er ’in het algemeen’ zorgen over de koopkracht, ondanks het eerdere pakket aan maatregelen dat is genomen. Die maatregelen zijn volgens de minister gericht op het ’lenigen van de nood’ maar ’die gaan het niet volledig oplossen’. Onder andere door de exploderende energieprijzen kunnen veel mensen de rekeningen per maand amper nog betalen, erkende de minister.

’Vaste moment’

Op vragen of het kabinet niet eerder met aanvullende maatregelen moet komen, gaf Schouten aan dat dat nu niet aan de orde is. „In augustus krijgen we de cijfers van het Centraal Planbureau. Dan kijken we wat de effecten van de maatregelen zijn die we al hebben genomen. Dat is voor het kabinet het vaste moment om hierover verder te spreken.”

Wel riep ze mensen die in de financiële problemen zitten op zich te melden. „Als je geldzorgen hebt: ga naar het loket bij de gemeente”, aldus Schouten. Ze zei dat het belangrijk is dat de overheid en de gemeenten mensen die financieel in de knel zitten erop blijven attenderen dat er allerlei financiële steun beschikbaar is.