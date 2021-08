Fietser ernstig gewond bij aanrijding met stadsbus in Groningen

Binnenland

Vrouw uit Enschede (83) overleden bij aanrijding vrachtauto in Duitsland

Een 83-jarige vrouw uit Enschede is om het leven gekomen door een frontale aanrijding net over de grens in Duitsland. Tijdens een inhaalmanoeuvre botste ze op een tegemoetkomende vrachtauto. In het ziekenhuis bezweek ze aan haar verwondingen.