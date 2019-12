Kerstmarkt Berlijn ontruimd om verdacht object

Op deze kerstmarkt reed de Tunesische Anis Amri in 2016 met een vrachtwagen in, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. De Italiaanse politie schoot hem vervolgens dood nadat hij Duitsland was ontvlucht.

„Momenteel werken onze collega’s op de #Breitscheidplatz-kerstmarkt en ontruimen deze na aanwijzingen voor een mogelijk verdacht object”, tweette de politie van Berlijn. Alle bezoekers hebben de markt rustig verlaten, voegde de politie later toe. In de nabijgelegen Gedächtniskirche is een bijeenkomst voortijdig beëindigd.

Een bericht van de krant Bild dat twee mensen waren gearresteerd kon een woordvoerster van de politie niet bevestigen.

Kerstmarkt Nice ontruimd

Ook een kerstmarkt in het centrum van de Franse stad Nice werd zaterdagmiddag ontruimd. De politie besloot tot evacuatie nadat een man had gedreigd ’alles op te blazen’. Hij werd enkele minuten later gearresteerd, vertelde Chistian Estrosi, burgemeester van Nice, aan persagentschap AFP.

Bekijk ook: Aanslagpleger kerstmarkt nam selfie voor woning Angela Merkel

Bekijk ook: Mogelijk verband aanslagen in Nice en Berlijn

Bekijk ook: Vrachtwagen rijdt in op kerstmarkt Berlijn