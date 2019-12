Kerstmarkt Berlijn ontruimd om verdachte mannen

Agenten hadden het vermoeden dat een van de mannen op grond van een aanhoudingsbevel werd gezocht. De woordvoerster noemde de gelijkenis van de naam als de reden. Maar dat bleek niet het geval, er zijn geen arrestaties verricht.

Gezien de locatie, waar drie jaar geleden een terroristische aanslag plaatsvond waarbij twaalf doden vielen, „reageerde de politie gevoelig”, zei een andere woordvoerder van de politie. Daarom werd de plaats ontruimd. De politie zei dat 350 agenten en speurhonden ter plaatse waren.

Op dezelfde kerstmarkt reed de Tunesiër Anis Amri in 2016 met een vrachtwagen op bezoekers in. Behalve twaalf doden vielen er tientallen gewonden. De Italiaanse politie schoot hem vervolgens dood nadat hij Duitsland was ontvlucht.

Kerstmarkt Nice ontruimd

Ook een kerstmarkt in het centrum van de Franse stad Nice werd zaterdagmiddag ontruimd. De politie besloot tot evacuatie nadat een man had gedreigd ’alles op te blazen’. Hij werd enkele minuten later gearresteerd, vertelde Chistian Estrosi, burgemeester van Nice, aan persagentschap AFP.

