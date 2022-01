Jongen (16) doodgeschoten in woning Amsterdam Zuidoost

Dat meldt de politie. De hulpdiensten rukten kort na 19.00 uur uit. Er zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

Op beelden is te zien dat er in de buurt een persoon wordt meegenomen door agenten. De politie bevestigt niet of er een arrestatie is verricht naar aanleiding van de schietpartij.

De schietpartij zou zich in een woning hebben afgespeeld. Daar zouden „een stuk of drie vrienden” aanwezig zijn geweest, vertelt de vader van een van die jongens. „Ik werd gebeld door de vader van het slachtoffer, die in Engeland verblijft”, vertelt hij. „Mijn zoon is dood, riep hij, ik zou maar snel gaan kijken of jouw jongen oké is.”

Volgens de man zijn de overige tieners meegenomen door de politie, onder wie zijn eigen zoon. „Ik heb ze nog zo vaak gewaarschuwd: blijf op het rechte pad.”

