’Coronaboete fors omlaag, geen strafblad’

Agenten schrijven een coronaboete uit aan mannen die te dicht bij elkaar op een bank in het centrum zitten. Ⓒ Hollandse Hoogte / Bert Verhoeff

DEN HAAG - De boete voor het overtreden van de 1,5 meterregel wordt in de coronawet waarschijnlijk 99 euro in plaats van de huidige 390 euro. Coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie willen dat dit wordt vastgelegd in de nieuwe coronawet.