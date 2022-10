Premium Het beste van De Telegraaf

Ilse was aan boord van snelboot Tiger tijdens aanvaring: ’Wist gelijk, iets heel ergs aan de hand’

Door Zander Lamme Kopieer naar clipboard

Een veerboot met de vlag half stok vertrekt uit de haven van Harlingen. Door de aanvaring tussen een snelboot en watertaxi bij Terschelling zijn twee mensen omgekomen. Ⓒ ANP

Terschellinger Ilse de Boer was vrijdagochtend aan boord van de Tiger, toen die in aanvaring kwam met de watertaxi. „Het was alsof de Tiger doormidden ging.”