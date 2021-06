’Elektriciteitsnet in steeds meer wijken overbelast’

Volgens netbeheerder Liander is de situatie vooral in Amsterdam acuut, onder meer in het Westelijk Havengebied en de nieuwbouwwijk Buiksloterham. Door het gebruik van warmtepompen en snelle economische groei is er onvoldoende netcapaciteit. Ook op vijf andere locaties in de hoofdstad voorziet de netbeheerder problemen. Liander ging ervan uit dat het net op deze plekken pas in 2025 zijn maximale capaciteit zou bereiken, maar schat nu in dat dat toch eerder het geval zal zijn.

Niet alleen in Amsterdam zijn er knelpunten, ook consumenten elders die hun huis met een warmtepomp willen verwarmen, een laadpaal voor de deur willen of flink wat zonnepanelen op het dak gaan leggen, zullen de komende jaren steeds vaker nul op het rekest krijgen.

De wachttijden voor de zwaardere elektriciteitsaansluiting die voor dit soort apparatuur nodig is, zullen naar verwachting sterk oplopen. Zo zal de wachttijd voor een laadpaal, nu gemiddeld 18 weken, mogelijk oplopen tot 35 weken.