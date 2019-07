Wesp steekt man in keel op afgelegen weiland

Een traumahelikopter kwam op een weiland ter plaatse om het slachtoffer te helpen, meldt wijkagent Geert Bos op Twitter. Het slachtoffer is door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Heerenveen. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

Na een wespensteek is het belangrijk om het gif weg te zuigen. Ook is het aan te raden de plek van de steek te koelen en het verder niet open te krabben.