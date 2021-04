’Aardgasvrij’ in Nederland stuk duurder dan in rest van Europa

Het gemiddelde tarief dat een Nederlandse consument vorig jaar betaalde per gigajoule warmte was 38,04 euro, zegt Huygen, tevens hoogleraar energiemarkten aan de Universiteit Utrecht. In Denemarken was dat 30,63, in Duitsland 28,95 en in Zweden 23,62 euro. Ook de Noren en Finnen betaalden minder.

Volgens het onderzoek is het bedrag dat een gemiddeld Nederlands huishouden kwijt is aan stadswarmte voor verwarming en douchen 1141 euro per jaar. Dat is exclusief het huren van de afleverset, zoals de installatie bij stadswarmte heet. Het is een verschil van 170 tot 470 euro ten opzichte van een gemiddeld huishouden in andere Europese landen. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieucentraal betalen Nederlanders die stoken op aardgas zo'n 980 euro per jaar, waarbij het onderhoud van de cv-ketel niet wordt meegerekend.