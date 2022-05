VVD’ers: snel aanleg van twee kerncentrales

Fractievoorzitter Sophie Hermans en Kamerlid Silvio Erkens roepen het kabinet daartoe op in een versnellingsplan dat vrijdag wordt ingediend. Hoewel het kabinet versnellingsplannen presenteerde voor meer windturbines op zee, extra zonnepanelen en verplichte warmtepompen, is nog altijd geen concreet plan of datum voor versnelde uitrol van CO2-vrije atoomstroom. „De afgelopen jaren hebben we stilgezeten op het gebied van kernenergie. Ik bespeur nu ook nog weinig urgentie om het deze kabinetsperiode wel van de grond te laten komen, dus het moet sneller”, aldus Erkens. Ook VVD-leider Hermans ’verwacht voortvarendheid’ van het kabinet.