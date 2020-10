Witte Huis bevestigt milde symptomen bij besmette Trump

Artsen houden Trump en zijn echtgenote Melania constant in de gaten. Volgens Meadows is Trump ondanks zijn ziekte „vastbesloten om heel hard te werken voor het Amerikaanse volk.”

Eerder vrijdag werd bekend dat de president en zijn echtgenote besmet zijn met het coronavirus.

In een verklaring dankte Melania iedereen voor alle goede wensen die zij heeft gekregen. „Ik heb milde symptomen maar ik voel me over het geheel goed. Ik kijk uit naar een voorspoedig herstel”, aldus de First Lady.