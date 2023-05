Linkse regering Chili krijgt pak slaag bij referendum over grondwet

Het belangrijkste doel van de linkse regering van president Gabriel Boric is definitief een einde maken aan de erfenis van de dictatuur. Zijn regering, die voor een meerderheid uit vrouwen bestaat, wil de neoliberale ideologie, die bijna vijftig jaar leidend was in het Zuid-Amerikaanse land, vervangen door een politiek systeem waarbij sociale rechten voorop staat. Boric kiezers stemden eind 2021 voor een socialer beleid waarbij de staat zich meer bemoeit met onderwijs, gezondheid, vrouwenemancipatie en economische gelijkheid. Die sociale rechten wil Boric ook in de grondwet verankeren.

Uitdaging

Dat wordt een grote uitdaging nu de ruim 15 miljoen stemplichtige Chilenen in een referendum een rechtse meerderheid kozen in de 50 leden tellende grondwetgevende raad. De traditioneel en radicaal-rechtse partijen willen dat de huidige grondwet, waarin de nadruk ligt op de markt, blijft zoals die is. Hun belangrijkste thema’s zijn veiligheid, immigratie en voor uiterst rechts ook abortus.

Het conservatief-rechtse blok domineert de raad met een absolute meerderheid van 33 van de 50 leden. Het blok wordt geleid door de Pinochet-gezinde José Antonio Kast wiens radicaal-rechtse Republikeinse Partij goed is voor 22 zetels. „We hebben geen nieuwe grondwet nodig, we hebben een regering nodig die regeert”, zei Kast die anderhalf jaar geleden de presidentsverkiezingen verloor van Boric.

Nachtmerriescenario

Het is een nachtmerriescenario voor de zichzelf progressief-links noemende Boric wiens coalitie van socialisten en communisten niet verder kwam 16 zetels. Met deze uitslag heeft rechts links niet meer nodig en kunnen zij de nieuwe grondwet naar hun hand zetten. Een eerder voorstel om de grondwet te veranderen werd in november door de Chilenen afgewezen. Nu rest de kiezers in december slechts keus tussen de grondwet van Kast of die van Pinochet, schrijft journalist Rocio Montes in El País. „Dit is een aardbeving in de Chileense politiek.”