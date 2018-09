Minister Grapperhaus blij met #metoo

Grapperhaus zei zich ervan bewust te zijn dat het „ongelooflijk lastig en pijnlijk” is voor slachtoffers om hun verhaal te vertellen. Een volgende fase moet wel via de autoriteiten lopen. „Zaken moeten vervolgens wel in het justitiële proces komen en zorgvuldig worden bekeken.”

Dat de discussie over seksuele misstanden zich tot dusver in de media afspeelt, vindt de minister niet bezwaarlijk. „Ik denk nogmaals dat het goed is geweest dat een aantal mensen nu dingen hebben aangezwengeld.”

Een aparte instantie optuigen voor dergelijke zaken, zoals voorzitter Pieter van Vollenhoven van Fonds Slachtofferhulp deze week opperde, daar voelt Grapperhaus niets voor. „Ik denk dat we een uitstekend justitieel opsporingsapparaat hebben.”

Ook minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), de collega van Grapperhaus op het ministerie, vindt het goed dat „er een discussie is in Nederland over hoe we met elkaar omgaan. In het verleden is er misschien niet over gesproken en ik vind het goed dat er nu een lijn wordt getrokken. Sommige dingen kunnen gewoon niet.”