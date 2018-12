Hof stelt beroepszaak Paarlberg uit

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het hoger beroep in het gevecht om het veronderstelde criminele vermogen van Jan-Dirk Paarlberg laat langer op zich wachten. Het gerechtshof in Amsterdam had de eis om de vastgoedman (60) voor bijna 26 miljoen euro te plukken vrijdag inhoudelijk willen behandelen. Maar omdat zijn raadslieden zich half oktober plotseling terugtrokken en zijn nieuwe advocaat Pepijn Slewe uitstel vroeg, werd de zaak aangehouden.