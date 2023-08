Code geel en wateroverlast in groot deel van het land

In het westen valt naar verwachting meer dan 50 millimeter regen in 24 uur. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden", aldus het KNMI. Met name in het oosten zijn er zondagmiddag "pittige onweersbuien" met plaatselijk veel regen. Deze onweersbuien zouden halverwege de avond moeten verdwijnen.

Aan de kust van Zeeland en Zuid-Holland moet in de middag en avond rekening worden gehouden met zware windstoten van rond de 80 kilometer per uur. Op Goeree-Overflakkee is in het afgelopen etmaal meer dan 50 mm regen gevallen, waardoor wateroverlast is ontstaan. Het waterschap heeft noodpompen geplaatst om het water sneller af te kunnen voeren.

In de avond gaat het langs de kust van Noord-Holland "hard waaien", eveneens met windstoten van rond de 80 kilometer per uur. "Aan het einde van zondagavond nemen de windstoten weer af."

Overstroming

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland meldt dat meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt voor een overstroming van een parkeergarage in Purmerend. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is vanaf zondagmiddag bezig om het waterpeil rondom de parkeergarage te verlagen.

De brandweer in Amsterdam meldt op X, voorheen Twitter, dat er in de regio overtollig water is als gevolg van de regenbuien. "Onze meldkamer ontvangt heel veel telefoontjes, maar bel alleen 112 bij acuut gevaar."

Op de A27 van Breda in de richting van Gorinchem moest tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk water worden weggepompt. Het verkeer moest wegens de grote plas er enige tijd via de af- en oprit langs.

Op de Overijsselse Vecht is sprake van een verhoogde waterstand door de vele regen, meldt waterschap Vechtstromen. Om die reden is er voorlopig geen scheepvaart mogelijk tussen Ommen in Overijssel en de Duitse grens. Dat deel van de Overijsselse Vecht wordt namelijk alleen gebruikt door pleziervaarders, die onderweg zelf sluisjes moeten bedienen. Bij een verhoogde waterstand is dat te gevaarlijk vindt het schap. De stremming duurt tot nader order.