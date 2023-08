Koudste 6 augustus ooit gemeten op regenachtige dag

„De vorige keer dat het tot een officieel datum-kouderecord kwam was op 18 september 2022. Daarvoor moeten we helemaal terug naar 6 oktober 2019”, meldt meteoroloog Rico Schröder.

De weerman wijst ook op opvallende temperatuurverschillen. Het werd namelijk vooral koud in het midden van het land. Zo werd het in De Bilt 15,8, in Deelen 16,2 en in Volkel 16,3 graden, terwijl het zowel in het westen als in het oosten en noordoosten ’een flink stuk warmer was met in het noordoosten zelfs 20 graden en meer’. „In Nieuw-Beerta werd het 22,6 graden. Ook in het westen was het duidelijk warmer met in Rotterdam 19,3 graden.”

Eerder dit jaar kwam het juist tot twee datum-warmterecords: op Nieuwjaarsdag en 8 juli. En de warme temperaturen keren deze week weer terug, verwacht Weeronline. „Vanaf woensdag keert de zomer terug met veel zon en duidelijk hogere temperaturen.” Ook donderdag en vrijdag kan de zon flink wat uren gaan maken.

Waterhozen

Tot die tijd is het voor zonaanbidders nog even doorzetten. Zondagavond waarschuwt het KNMI voor waterhozen op de Waddeneilanden, met name rond Ameland. „Deze kunnen hinder en mogelijk gevaarlijke situaties opleveren voor de kleine scheepvaart en watersporters”, aldus het KNMI zondagavond.

Een groot deel van het land had zondag last van wateroverlast als gevolg van plaatselijke regenbuien. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Drenthe. Ook is er sprake van onweersbuien die halverwege de avond zouden moeten verdwijnen.

Aan de kust van Zeeland en Zuid-Holland moet in de avond rekening worden gehouden met zware windstoten van rond de 80 kilometer per uur. Op het strand van Scheveningen stonden zondagmiddag rode vlaggen, dat wil zeggen dat het niet veilig is om in zee te zwemmen.

Overstroming

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland meldde dat meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt voor een overstroming van een parkeergarage in Purmerend. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was vanaf zondagmiddag bezig om het waterpeil rondom de parkeergarage te verlagen. Volgens NH Nieuws kunnen veertig auto’s als verloren beschouwd worden.

De brandweer in Amsterdam meldt op X, voorheen Twitter, dat er in de regio overtollig water is als gevolg van de regenbuien. „Onze meldkamer ontvangt heel veel telefoontjes, maar bel alleen 112 bij acuut gevaar.”

Op de A27 van Breda in de richting van Gorinchem moest tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk water worden weggepompt. Het verkeer moest wegens de grote plas er enige tijd via de af- en oprit langs.

Op de Overijsselse Vecht is sprake van een verhoogde waterstand door de vele regen, meldt waterschap Vechtstromen. Om die reden is er voorlopig geen scheepvaart mogelijk tussen Ommen in Overijssel en de Duitse grens.