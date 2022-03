Meisje (17) vrijgelaten na dodelijke steekpartij Rosmalen: handelde mogelijk uit noodweer

De verdachte en een zestienjarige medeverdachte, die zondag al was vrijgelaten, hadden eerder een conflict met de zus van Jordy. Zaterdagavond zagen ze elkaar op een terras in het centrum van Rosmalen, waarbij het weer op een ruzie uitliep.

Volgens het OM is toen Jordy gebeld, die daarop met de auto ernaartoe is gereden en „in een kennelijk heftige gemoedstoestand” het terras is opgelopen. Uit beelden komt volgens het OM naar voren dat hij fysiek de confrontatie aangaat met de twee verdachten, waarbij de jongste verdachte van haar stoel wordt gegooid. De oudste hield een bestekmes vast en dat is tijdens de confrontatie in de borst van Jordy terechtgekomen. Hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

Noodweersituatie

Het OM zegt op dit moment ervan uit te gaan dat de 17-jarige verdachte zich heeft willen verdedigen en niet de intentie had om Jordy te doden. Omdat er sprake is van een mogelijke zogenoemde noodweersituatie, is het volgens het OM gebruikelijk dat de verdachte het onderzoek in vrijheid mag afwachten.

De advocaat van het verdachte meisje, Robert van ’t Land, bevestigt dat zijn cliënte is vrijgelaten. „Het is niet zomaar dat het OM stelt uit te gaan van noodweer, dus het is begrijpelijk dat mijn cliënte voorlopig op vrije voeten is gesteld.”

