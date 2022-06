Verdachte ’needle spiking’ Haags festival had naald met harddrugs bij zich

De man van 31 zonder vaste woon- of verblijfplaats werd twee weken geleden opgepakt op het Den Haag Outdoor Festival. Hij werd betrapt toen hij een vrouw prikte. Dit werd gezien door iemand die meteen alarm sloeg. De man, die hierop vrijwel direct werd aangehouden, had daadwerkelijk een injectienaald bij zich.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag laat nu weten dat uit het eerste onderzoek, dat nog in volle gang is, blijkt dat de restanten van de substantie in de naald stoffen betrof die voorkomen in cocaïne, heroïne en versnijdingsmiddelen. De slachtoffers zijn hierover ingelicht. Het OM stelt dat er inmiddels vier gevallen bekend zijn van mensen die op het desbetreffende festival iets hebben gevoeld.

Rood plekje

Al maanden is needle spiking een fenomeen maar nog nergens was duidelijk wat het nu precies was. Zo liet de politie in de week na het incident in Den Haag nog weten dat uit een landelijk onderzoek onder dertig slachtoffers geen enkel bewijs naar voren was gekomen dat er echt mensen gedrogeerd waren. Nergens bleek dat er een stof was geïnjecteerd. Ze hadden wel allemaal een rood plekje en voelden zich niet goed.

De politie startte het onderzoek na meerdere meldingen van mensen die dachten gedrogeerd te zijn. Afgelopen winter werden ook diverse studenten in het Franse wintersportplaatsje Risoul onwel tijdens een bezoek aan verschillende après-skiclubs. Later maakte de Franse politie bekend dat bij deze slachtoffers in ieder geval geen GHB was gevonden in het bloed.

De 31-jarige man die in Den Haag is aangehouden wordt verdacht van zware mishandeling. Hij zal bij de politierechter voorkomen op 19 juli. Dit betekent dat dan meteen uitspraak in de zaak wordt gedaan. De politierechter mag ook alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen van maximaal twaalf maanden.