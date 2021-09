Podcast met Wierd Duk ‘Maarten van Rossem had gelijk over 9/11 (maar niet over alles)’

Kopieer naar clipboard

Twintig jaar na 9/11 halen critici van de westerse invasies hun gelijk. In Afghanistan en Irak haalden de westerse mogendheden bakzeil. Maarten van Rossem, die dit falen destijds voorzag, werd destijds om zijn kritiek verguisd. Hij was in de media zelfs enige tijd niet meer welkom. Toch had hij niet in alles gelijk, zegt Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk.