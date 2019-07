Jeukende bulten, pijnlijke angels en een tuin die kapot is geknaagd. De zomer is bij uitstek het seizoen waarop plaagdieren voor overlast zorgen. En vanuit het (verre) buitenland komen nieuwe soorten ongedierte ons het leven zuur maken. Met welke dieren moeten we volgens deskundigen rekening houden, en wat kunnen we er tegen doen?