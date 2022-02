Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Heeft Poetin nog vrienden over? Op deze landen kan het Kremlin rekenen

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro weigert stelling te nemen tegen Poetins Rusland. Ⓒ ANP/AFP

Mexico-Stad - De laatste keer dat een kernwapenoorlog dichtbij leek, was tijdens de raketcrisis op Cuba, waar in 1962 Rusland ’ter verdediging’ kernraketten had geplaatst. Ook nu staat Cuba in het steeds kleiner wordende rijtje van met Vladimir Poetin bevriende naties. In Latijns-Amerika kan het op de onvoorwaardelijke morele steun rekenen van drie trouwe bondgenoten: Venezuela, Cuba en Nicaragua, terwijl in Brazilië president Jair Bolsonaro weigert stelling te nemen tegen Moskou en hamert op neutraliteit.